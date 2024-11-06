رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: ترامب في وضع جيد للغاية

قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي، إن المرشح الرئاسي للحزب دونالد ترامب في وضع جيد للغاية.

ونقلت قناة الجزيرة عن مايكل واتلي قوله إنهم يعملون على التأكد من نشر مراقبين لهم في كل المناطق، موضحًا أنهم يتقدمون في ولاية نورث كارولينا.

وأشار إلى أن الإقبال في هذه الولاية كان كبيرًا، معبرًا عن التفاؤل بشأن نتائجها.

ووسط تنافس ساخن، رفع ترامب عدد أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 95 بعد فوزه بـ9 ولايات مقابل 35 لهاريس إثر فوزها في 5 ولايات، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأغلقت صناديق الاقتراع بعدد من الولايات الأمريكية، في سباق الانتخابات الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وتوجه ملايين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.