



قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، في خطاب خلال عمليات فرز تشير إلى أنه سيعود إلى البيت الأبيض، إنه "يشكر الشعب الأمريكي لانتخاب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة".

وأضاف المرشح الجمهوري: "من الواضح أننا حققنا أفضل نصر سياسي"، متابعً: "بلادنا تحتاج إلى المساعدة.. وصنعنا التاريخ اليوم".

وأشار ترامب إلى أنه حقق فوزاً جيداً على صعيد التصويت الشعبي، موضحاً أنه سيحصل على 315 صوتاً على الأقل في المجمع الانتخابي.

وأكد ترامب، في كلمة بمقر حملته في وست بالم بيش بفلوريد، أن "الجمهوريين عادوا للسيطرة على مجلس الشيوخ"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب في الطريق أيضاً (لسيطرة الجمهوريين)".

هذا وتم الإعلان عن فوز ترامب بولاية بنسلفانيا المتأرجحة، والتي تملك 19 صوتاً في المجمع الانتخابي.

ورفع ترمب بذلك رصيده في المجمع الانتخابي إلى 267 من أصل 270 لازمة للفوز بالرئاسة.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الأربعاء، إن الأعضاء الجمهوريين في المجلس على أهبة الاستعداد للتصر فوراً وفقاً لأجندة ترمب "أمريكا أولاً"، معلناً أن دونالد ترمب هو الرئيس الأمريكي المنتخب.