أظهر استطلاع أجرته شبكة "CNN" الأمريكية أن أكثر من 70% من الأمريكيين غير راضين عن الوضع في بلادهم.



وبحسب الشبكة، يشعر 43% من الأمريكيين بخيبة أمل إزاء الوضع في الولايات المتحدة، بينما اعترف 29% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم غاضبون بسبب الطريقة التي تتطور بها الأمور في بلادهم.

وأعرب 7% فقط من الأمريكيين عن تفاؤلهم، بينما قال 19% آخرون إنهم راضون عن الوضع في الولايات المتحدة.

أجري الاستطلاع بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى حاليا وسط توتر كبير في الشارع الأمريكي، ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خيار الأمريكيين بين مرشحي انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس هو الأسوأ بين الخيارات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.