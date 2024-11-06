محافظ بورسعيد يبحث مع نائب وزير الإسكان الهندي سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام، كاتيكيتهالا سرينيفاس، نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومجلس إدارة إحدى الشركات الهندية للصناعات الكيماوية بمحافظة بورسعيد.

ورحب المحافظ، خلال اللقاء، بزيارة نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، والوفد المرافق له، والتي تأتي لتعزيز التعاون مع دولة الهند، معربًا عن سعادته بكل سبل التعاون المثمر لإقامة المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة التي تدعم خطة التنمية بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الوفد عددًا من الموضوعات محل التعاون بين الجانبين، والفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، مشيرًا إلى أن المحافظة مؤهلة لاستقبال كبرى الكيانات الاستثمارية، مؤكدا تقديم كامل الدعم، وتيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم لدفع عجلة الإنتاج والعمل وإحداث التنمية المنشودة في القطاعات كافة.

من جانبه وجه كاتيكيتهالا سرينيفاس، الشكر لمحافظ بورسعيد، على حسن استقباله وسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين وتذليل كل العقبات، وترحيبه بالتعاون لإقامة مشروعات استثمارية جديدة، مرحبًا بجميع أشكال التعاون مع محافظة بورسعيد.

وشهد نهاية اللقاء، تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد ونائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، ومن جانبه قدم كاتيكيتهالا سرينيفاس، الشكر والتقدير للمحافظ على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، ودعوة محافظ بورسعيد لزيادة دولة الهند.