وزير الإسكان يناقش موقف إدارة وتشغيل منطومة مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة موقف المشروعات التنموية ومشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي.

وأوضح وزير الإسكان أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 400 ألف م3 يومياً، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 1.5 مليون م3 يومياً، وستكون من أكبر المحطات على مستوى الدولة، بجانب تنفيذ المأخذ، والخطوط الناقلة للمياه العكرة، والروافع، وفق بيان لوزارة الإسكان.

وتابع: كما يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 250 ألف متر مكعب يومياً.

وناقش المهندس شريف الشربيني، والمهندس خالد عباس، موقف إدارة وتشغيل منطومة مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى تأكيد أنها منظومة ذكية، تحقق مبادئ الاستدامة، ومنها: ترشيد الاستهلاك، وتقليل الفواقد، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.