93 صوتا بالمجمع الانتخابي تفصل ترامب عن حسم الانتخابات الأمريكية

تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وواصل ترامب تقدمه على هاريس، حيث حسم أصوات المجمع الانتخابي في عدد من الولايات، وهي نورث داكوتا "3 أصوات"، وساوث داكوتا "3 أصوات"، ووايمنج "3 أصوات"، ونيبراسكا "5 أصوات"، وتكساس "40 صوتًا"، ولويزيانا "8 أصوات"، وأوهايو "18 صوتًا".

يأتي هذا فيما ارتفع عدد أصوات المجمع الانتخابي التي حصدها ترامب إلى 177 صوتًا حتى كتابة هذه السطور، في حين حصلت هاريس على 99 صوتًا وفق شبكة الجزيرة.

يعني ذلك أن ترامب بحاجة لـ93 صوتًا بالمجمع لحسم السباق.

يُشار إلى أنه في النظام الأمريكي، ليس التصويت الشعبي الوطني هو الذي يحدد الفائز بمنصب الرئيس، بل المجمع الانتخابي المؤلف من 538 عضوا، حيث تحصل كل ولاية على عدد من الناخبين يساوي عدد ممثليها في الكونجرس.

وتمنح جميع الولايات، باستثناء نبراسكا ومين، جميع ناخبيها لصالح المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة أصوات على مستوى الولاية.

وإذا لم يتمكن أي من هاريس وترامب من تحقيق الأغلبية المطلوبة من 270 ناخبا، فإن الدستور الأمريكي ينص على أن يلعب الكونجرس دورا حاسما في القرار.

وتحديدا، يتولى مجلس النواب الجديد اختيار الرئيس في يناير، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.