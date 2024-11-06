كشف مركز «إديسون» لاستطلاعات الرأي، بعض مؤشرات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي يتنافس فيها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أمام منافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس، كامالا هاريس.

وقال مركز إديسون، إنّ 48% من الناخبين ينظرون بشكل إيجابي لترامب، مقابل 47% لهاريس في ولاية بنسلفانيا، صاحبة الـ19 صوتًا في المجمع الانتخابي، التي يراها مراقبون أنها ستكون حاسمة في الانتخابات الأمريكية.

وفي ولاية نيفادا، صاحبة الـ6 أصوات، أظهر استطلاع مركز إديسون تفوق ترامب بـ 47% مقابل 44% لهاريس.

وبحسب نفس المركز، تتفوق هاريس على ترامب في ولايتي كارولاينا الشمالية، التي تملك 16 صوتاً، بنسبة 48% مقابل 43%.

وفي جورجيا، 16 صوتاً، 49% مقابل 46%، وفي ميشيغن 48% لهاريس و45% لترامب.

وقال الاستطلاع إن ترامب وهاريس متعادلان في أريزونا، 11 صوتاً، بـ 46% لكل منهما.

وفي وقت سابق الثلاثاء، باشر ملايين الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.

ويحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي ليعلن الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، ويؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير 2025.