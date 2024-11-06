 إعلام عبري: وقف حركة الطيران في مطار بن جوريون عقب سقوط صاروخ - بوابة الشروق
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إعلام عبري: وقف حركة الطيران في مطار بن جوريون عقب سقوط صاروخ


نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 12:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 12:04 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق أكبر رشقة صاروخية من لبنان اليوم الأربعاء، منذ اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قبل 40 يوما.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «صاروخًا سقط داخل مطار بن جوريون»، فيما سُمع دوي انفجارات بالقرب من المطار.

من جانبها، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى وقف حركة الطيران في المطار عقب سقوط صاروخ، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل الإعلام العبري إلى سماع دويّ انفجارات في مناطق مختلفة في شمال ووسط إسرائيل.

ولفتت إلى أنّ «صفارات الإنذار دوت في 150 مدينة وبلدة في إسرائيل».

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