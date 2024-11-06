امرأتان من أصحاب البشرة السوداء تحصدان مقعدين في مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الحزب الديمقراطي

فازت النائبتان الأمريكيتان ليزا بلانت روتشستر وأنجيلا ألسبروكس بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، لتصبحا أول امرأتين من أصحاب البشرة السوداء في مجلس الشيوخ.

هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي ينتخب فيها الشعب الأمريكي امرأتين من أصحاب البشرة السوداء في مجلس الشيوخ في آن واحد، إذ يعد فوز روتشيستر بولاية ديلاوير هي السابقة الأولى لانتخاب أمراة من أصحاب البشرة السوداء لمجلس الشيوخ.

وقالت روشستر في خطاب فوزها الذي ألقته أمام أنصارها: "قال الشعب كلمته، ونحن نحمل أملا مشرقا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي".

كما فازت المرشحة الديمقراطية أنجيلا ألسبروكس بانتخابات مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميريلاند، متغلبة على حاكم الولاية الجمهوري السابق لاري هوجان الذي شغل المنصب لفترتين، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

يأتي الفوز بمثابة جائزة للديمقراطيين، الذين لم يخصصوا ميزانية للدفاع عن ميريلاند في هذه الدورة. ويُنظر إليها عمومًا على أنها مقعد آمن للحزب الأزرق.