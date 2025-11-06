البرهان: القتال مستمر والشعب السوداني لن يهزم

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الخميس، استمرار القتال والعمل على تأمين الدولة إلى أقصى حدودها.

وأضاف: "هذه المعركة هي معركة الجيش السوداني، لذلك نحن نثق أن هذا الشعب لن يهزم، وكل من يقاتل باسم هذا الشعب لن يهزم أو ينكسر"، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وأضاف أن "الحملة التي تقودها دول البغي والاستكبار (لم يسمها) ضد السودان ستنكسر، وسينتصر الشعب السوداني".

وتعهد البرهان بـ"الثأر لكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم".

وتابع: "وسنثأر للذين قتلوا وتم التنكيل بهم في (مدن) الفاشر والجنينة والجزيرة، وغيرها من المدن والمناطق التي دنستها المليشيا".

من جانبه، أوضح كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن الولايات المتحدة تعمل مع كل الأطراف، الجيش وقوات الدعم السريع، لتحقيق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم للمرحلة الإنسانية في البلاد.