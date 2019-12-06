مدرب بلجيكا يتحدث عن إصابة هازارد وحالته النفسية

تحدث مدرب المنتخب البلجيكي، روبيرتو مارتينيز عن إصابة نجمه الأبرز في بلجيكا إيدين هازارد والتي سيغيب على إثرها عن كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.

في تأبين لذكرى أسطورة برشلونة يوهان كرويف، كان موجودًا مدرب المنتخب البلجيكي، برفقة فيسنتي ديل بوسكي ورونالد كومان، مارتينيز وأوضح في تصريحات نلقتها صحيفة "آس" الإسبانية إصابة نجمه الأبرز في بلجيكا إيدين هازارد، قائلًا: «شعرنا أن التعافي بشكل أو بآخر سيأخذ وقتا أطول ولكنه في مزاج جيد ومتحمس للعودة بأقرب وقت ممكن».

وتحدث عن يوهان كرويف، فقال: «لم تتسن لي الفرصة لأقف أمامه، ولكنني رأيته في مباراة أوساسونا وبرشلونة، كان بسيطا ومنغمسا في الكرة، ويفهمك تماما، كان هذا يوهان، يستطيع رؤية كرة القدم من منظور قلما يستطيع آخرون أن يضاهوه فيه».

وعن الكلاسيكو المرتقب يوم 18 ديسمبر، قال مارتينز: «إنه واحد من المباريات التي لا يفضل فيها طرف عن آخر، في أي كلاسيكو هناك فريق مفضل قبل المباراة، ولكنني أرى أن الفريقين في وضع جيد، ويتنامى مع الوقت».ولم يرغب مارتينيز في الحديث عن مستقبله على دكة بدلاء المنتخب البلجيكي قبل أشهر من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، ولكنه أكد: «أركز على اختيار مجموعة اللاعبين الأفضل لليورو، ما يحدث للمدرب خلال أشهر لا يعنيني الآن، لقد تنقلت كثيرًا في هذه المهنة وعلي التركيز على ما أملك».