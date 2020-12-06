المغرب يعرب عن تفاؤله إزاء «التطورات الإيجابية» بين دول الخليج

عبر المغرب عن تفاؤله وارتياحه الكبيرين، للتطورات الإيجابية الجارية من أجل تجاوز الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان اليوم السبت: "أنه تأسيسا على الروابط الأخوية الوطيدة ووشائج المحبة الصادقة التي تجمع جلالة الملك محمد السادس بإخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربي، فإن المملكة المغربية تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف، بما يمكن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة من استعادة التلاحم والوئام، ويعزز الاستقرار في المنطقة ووحدة الصف العربي".

وأبرزت الوزارة أن المملكة المغربية، انطلاقا من علاقاتها التاريخية القوية مع كل دول الخليج العربي، تثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة، لتقريب الرؤى ورأب الصدع بين أبناء البيت الخليجي، وتثمن كذلك الدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.