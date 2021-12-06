أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022) دبلوماسيا.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن البيت الأبيض أعلن أن واشنطن لن ترسل أي دبلوماسيين أو مسئولين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والتي من المقرر أن تبدأ بعد 59 يوما من الآن.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المقاطعة بمثابة رسالة أمريكية إلى الصين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأخيرة، موضحة أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسمح للرياضيين بالمنافسة في الدورة.

ونقلت الشبكة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قولها إن الولايات المتحدة لديها "التزام جوهري" تجاه تعزيز حقوق الإنسان، كما أكدت أن واشنطن ستستمر في اتخاذ إجراءات في هذا الصدد سواء في الصين أو "أبعد من ذلك".