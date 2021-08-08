أكثر من 150 شركة في ألمانيا تشارك في حملة للترويج لأخذ تطعيم كورونا

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تشارك أكثر من 150 شركة وعلامة تجارية في ألمانيا في حملة للترويج لأخذ تطعيم كورونا اعتبارا من غد الثلاثاء.

ويأتي من ضمن المشاركين في الحملة شركة "بي إم دبليو" ومرسيدس بنز وإيديكا وليدل ومصارف شباركاسه وفولكس بنك وبورجر كينج وماكدونالدز وذلك حسب تصريحات وكالة الدعاية انتوني في برلين.

وتعتبر صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار هي الشريك الإعلامي في هذه الحملة.

ومن المنتظر أن تستخدم الحملة هاشتاج "معا ضد كورونا" الذي استخدمته أيضا الحكومة الألمانية، وستروج الشركات لأخذ التطعيم باستخدام هذا الهاشتاج على قنواتها الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن كل شركة سترفق الهاشتاج بالشعار الخاص بكل شركة.

ويتعلق جزء من الحملة بتحويل بعض الشعارات الدعائية المعروفة لكل علامة تجارية إلى دعوة لأخذ التطعيم.

من جانبه، وصف المستشار الألماني المحتمل أولاف شولتس الحملة في بيان بأنها "علامة بارزة على المسؤولية المجتمعية والمبادرة الذاتية".