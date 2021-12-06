 اتهام 20 شخصا بالتخطيط لقتل رئيس مدغشقر - بوابة الشروق
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اتهام 20 شخصا بالتخطيط لقتل رئيس مدغشقر

وكالات:
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 7:01 م | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 7:01 م

اتهم عشرون شخصا في مدغشقر اليوم الاثنين، بالتخطيط لقتل رئيس البلاد أندريه راجولينا، وجرائم أخرى، مع بدء محاكمتهم في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

ووجهت للمتهمين حضوريا تهم التآمر الجنائي والمشاركة في تنظيم إجرامي والتمرد على الرئيس وحيازة أسلحة دون ترخيص، فيما أنكروا جميعهم التهم الموجهة لهم، وفقا لوكالة رويترز.

وأثار محامي المتهم بول رافانوهارانا، وهو فرنسي الجنسية من مدغشقر، مخاوف من أن المحاكمة لن تكون عادلة لأنها ليست علنية، مشيرا إلى أنه "بدون جلسة استماع عامة لن يتسنى لمواطني مدغشقر متابعة المحاكمة. سيكون من السهل الضغط على القضاة".

وتم القبض على بعض المتهمين في يوليو وآخرين في أغسطس الماضي، ولم يدل المسؤولون بأي تفاصيل علنية حول المؤامرة.

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