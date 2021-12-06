شوقي غريب: لا يوجد مدرب مصري قادر على استبعاد نجم الزمالك

كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه لا يوجد مدرب مصري يستطيع اتخاذ قرارات قوية، مثل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الأول.

وعلق شوقى غريب خلال تصريحات تلفزيونية على استبعاد طارق حامد لاعب الزمالك من القائمة المشاركة في البطولة العربية، ومن قبل الثنائى محمد مجدى أفشه ومحمد شريف قائلا: «مفيش مدرب مصرى يقدر يعمل كده، كان زمان مصر كلها هاجمته».

وأشار إلى أنه يتوقع وصول الفراعنه للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن الآداء الذي ظهر عليه المنتخب في بطولة كأس العرب تؤهله للوصول إلى المباراة النهائية لان المنتخب لديه مجموعه من اللاعبين على أعلى مستوى.

وكشف شوقى غريب أن اكرم توفيق لاعب منتخب مصر شارك بمركز الجناح الأيمن لأول مرة أمام منتخب البرازيل اثناء المشاركة في اولمبياد طوكيو الماضية، موضحًا أنه من الأفضل مشاركة اللاعب في التشكيلة الأساسية للمنتخب المصرى أمام الجزائر .