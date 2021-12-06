الحكومة تنفي إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وأشار المركز إلى تواصله مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وشددت التعليم، على أن نظام التعليم الجديد بمختلف المراحل الدراسية لا يتضمن أية نماذج استرشادية للامتحانات، حيث يعتمد بالأساس على التعلم واكتساب المهارات وليس الحفظ أو التلقين.

وأوضحت التعليم، أن الامتحانات الشهرية التي يتم عقدها للطلاب، وكذلك الأنشطة داخل الكتب المدرسية الجديدة، تعد بمثابة أمثلة لتدريب الطلاب على طرق التقييم.

وفي سياق متصل، تم بدء عقد امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفقًا للجدول الزمني يوم 5 ديسمبر الجاري، ويغطي الاختبار ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج، على أن تتولى الإدارة التعليمية وضع الاختبار للمدارس في المواد الأساسية، (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم)، حيث تم وضع الأسئلة من جانب الوزارة، بينما باقي المواد تضعها المدرسة، ويتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.