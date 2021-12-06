تامر عبد الحميد منتقدا كيروش: اختياراته غير عادلة ولن نصل للمونديال

يرى تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، أن الجيل الحالي في منتخب مصر ليس بقوة جيل حسن شحاتة، ولن يقدم الكثير لكيروش أو قبله حسام البدري، وهو ما يجعلنا نرى تغييرات عديدة و(تأليف) من المدرب البرتغالي في المباريات الماضية.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية: «لا أعرف طريقة تفكير كارلوس كيروش، وتغييره لمراكز اللاعبين، على رأسهم عمر كمال عبدالواحد ومحمد شريف الذي يشارك في مركز الجناح، كل هذه الأمور لا تجعلني أقتنع بأداء منتخب مصر بغض النظر عن النتائج».

وأضاف: «هذا الجيل لا يمكنه الوصول إلى كأس العالم بسهولة، وأرى أن أي منافس سيواجه مصر سيكون صعبًا على الفراعنة، ونسبة التأهل لا تتخطى الـ30%، وربما يشعر يغضب البعض من حديثي، لكننا لسنا بقوة الوصول إلى المونديال».

وتابع: «اختيارات كيروش، غير عادلة، بجانب طارق حامد هناك العديد من اللاعبين لم ينضموا لقائمة كأس العرب. الجودة حاليًا ليست جيدة، ولن تسعف المدرب البرتغالي في الفترة المقبلة، وبهذا الأداء لا يمكن الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا أيضًا».