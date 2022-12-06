مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

شهدت مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة، اليوم الثلاثاء، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي المُتفجر "دمدم"، أحدهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، خلال المواجهات في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للمواطنين المصابين في الأطراف السفلية خلال مواجهات منطقة "جبل الطويل" بالبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتيات بتهمة رفع العلم الفلسطيني في المسجد الأقصى.

وفي نابلس، بشمال الضفة، أصيب فلسطيني بالرصاص المطاطي إضافة لخمسة آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في قرية "أوصرين".

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شعب السير المُحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بلدة "بيت أمر"، وداهمت عددا من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، وقد تم علاجهم ميدانيا.