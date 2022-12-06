إندونيسيا ومدغشقر تبحثان الأمن في منطقة المياه الاستراتيجية

ناقش وزير التنسيق الإندونيسي للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بنسار باندجيتان، مع وزير الدفاع الوطني في مدغشقر اللواء ليون جان ريتشارد راكوتونيرينا، العديد من القضايا المشتركة ومن بينها الأمن البحري في المنطقة.



ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية -عن بيان الوزارة، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء- القول "إنه خلال الاجتماع الذي عقد في بالي على هامش منتدى الدول الأرخبيلية والجزرية، أكدت مدغشقر أن قيادة إندونيسيا تعتبر مهمة في الحفاظ على أمن المنطقة البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في المحيط الهندي.



وأكد وزير التنسيق الإندونيسي التزام بلاده بمواصلة حماية المحيط الهندي كمنطقة استراتيجية مشتركة، مشيرا إلى أن إندونيسيا سعت باستمرار للتعامل مع مختلف القضايا العالمية في رئاسة مجموعة العشرين لعام 2022.



وبالتالي، ستواصل إندونيسيا تشجيع التعاون بين البلدان النامية من خلال تعاون الاقتصادات الناشئة كمتابعة لسلسلة الاجتماعات في قمة مجموعة العشرين، إضافة إلى مناقشة القضايا البحرية الاستراتيجية، بحث المسؤولان فرص التعاون في الإدارة المستدامة للغابات والموارد البحرية وكذلك بناء قدرات الموارد البشرية في إدارة الموارد البحرية.



وتعتبر مدغشقر إندونيسيا قادرة تماما على تطوير القطاع البحري لذلك تحرص الدولة الأفريقية على زيادة التعاون الثنائي في التعليم البحري، فيما قال راكوتونيرينا، الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية المؤقت لمدغشقر، "لقد كانت إندونيسيا متقدمة جدا في هذا القطاع، ومدغشقر بحاجة حقا للتعاون في مجال التعليم حول القطاع البحري".