 رئيس الرابطة يرد على انتقادات جماهير الأهلي ويكشف كيف حل أزمة بابافاسيليو مع المحلة؟ - بوابة الشروق
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رئيس الرابطة يرد على انتقادات جماهير الأهلي ويكشف كيف حل أزمة بابافاسيليو مع المحلة؟

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 1:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 1:58 ص

أوضح أحمد دياب رئيس لجنة رابطة الأندية المصرية، عن دوره في حل أزمة المدرب اليوناني بابافاسيليو مع غزل المحلة، خلال اليومين الماضيين.

وكان أحمد دياب حاضرًا في جلسة محافظ الغربية مع الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، لحل أزمة المدرب اليوناني بشأن الراتب.

وقال دياب خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" "أون تايم سبورت 1": "أي مساعدة لأي ناد لا نتأخر عنها".

وأضاف:"أوضحنا للمدير الفني لغزل المحلة إنه إذا قام بفسخ تعاقده لن يستطيع العمل في الدوري المصري هذا الموسم".

وواصل: "عندما تواصلت إدارة غزل المحلة مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري في (ثانية إلا ربع) تراجع عن فكرة التعاقد مع بابا فاسيليو، واستطعنا توفير الاستقرار لغزل المحلة كأحد أندية الدوري المصري".

وعن انتقاد جماهير الأهلي لزيارة رئيس الرابطة لغزل المحلة قبل مواجهة الأهلي، أوضح: "هل الرابطة ستنظر لمصلحة الأندية أم سينظرون للمواجهة المُقبلة لهم أمام الخصوم؟ نحن نُساند كل الأندية خاصة الأندية الجماهيرية".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غزل المحلة يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.


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