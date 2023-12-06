حقوق إنسان النواب: 9% من الرجال في مصر يتعرضون للتحرش والتنمر

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ، إن 27 % من إجمالي جرائم التحرش حول العالم يتعرض لها الذكور وفق إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، إلى تعرض الرجال في مصر إلى 9% من جرائم التحرش والتنمر، موضحا أن جرائم التنمر تشمل أفعالا متعددة مثل الاستهزاء والسخرية والتهكم من الشكل.

وعلى صعيد آخر، قال إن ملف الصحة في الدولة شهد تغيرا جذريا على مختلف الأصعدة وذلك بتحقيق العديد من الإنجازات وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى ارتفاع موازنة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي من 37 مليار جنيه إلى 137 مليار جنيه.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة؛ لتحسين كادر الأطباء بوزارة الصحة، إلى جانب استكمال منظومة المجلس الأعلى للصحة، مضيفا: «هناك الكثير من المشاكل؛ لكن حجم الإنجاز في هذا الملف هائل».

وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، قال إن الحرب على غزة أوضحت جليا مدى ازدواجية المعايير واستخدام الغرب حقوق الإنسان أداة للضغط السياسي لتمرير مصالح أخرى؛ وليس لدعاوى للإنسانية، قائلا: «المواطن العادي حاليا يستطيع أن يرى بسهولة أنه ملف بمكيالين ومسيس».

واختتم: «هناك جرائم حرب ومذابح وإبادة جماعية على مرمى ومسمع من العالم في غزة، كل ما هو منصوص عليه بملف حقوق الإنسان انتهك بغزة، فلا أحد بعد اليوم من الغرب يحدثنا عن حقوق الإنسان».