أحمد موسى يكشف تفاصيل ضبط شبكة فساد بالتموين على رأسها مستشار الوزير

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل قضية الفساد الكبرى في وزارة التموين.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك أسماء لم يعلن عنها بعد حفاظا على أسرهم، موضحا أن هذه ليست أول واقعة في وزارة التموين والرقابة الإدارية كشفت قضية قبل نحو عامين.

وعقب: «القانون ياخد مجراه والمتهم يعاقب على فعله ولكن أهلهم ملهمش ذنب عشان يتم إعلان اسم المتهم ويتأثروا بهذا، مفيش حد في الدولة فوق القانون، ورئيس الجمهورية أكد الأمر أكثر من مرة سابقا، وكل من يخطأ يتحاسب »، مشددا على أن الدولة تواجه الفساد والاحتكار وكل من يتاجر بقوت الشعب.

وتابع: «اللي بيخبي السلع دورك جاي، واللي بيرفع الأسعار ويحتكر السلع دورك جاي»، منوها بأن شبكة الفساد تضم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وبعض مسئولي الشركات الخاصة.

ولفت إلى أن المتهمين في شبكة فساد بوزارة التموين، حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، موضحا أن نيابة أمن الدولة العليا تفتح تحقيقا مع شبكة الفساد بوزارة التموين وتواجههم بالتسجيلات.

وذكر أن الرقابة الإدارية تصادر 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تأمر بطرح 590 طنا من السكر و54 طنا من الزيت و18 طنا من الأرز بالسعر الرسمي للمواطنين بعد ضبطهم.