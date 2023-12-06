محافظ الشرقية يناقش مع رؤساء المدن الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رؤساء مراكز ومدن الزقازيق ومنيا القمح، وديرب نجم، والقنايات، وحي أول وثان الزقازيق ونوابهم، وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة.



وبدأ المحافظ، الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة والتنسيق مع مديريات وقطاعات الصحة، والتضامن الاجتماعي والكهرباء، والإسعاف والانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير مقاعد انتظار للناخبين وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.



وأكد المحافظ، أهمية تشجيع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي، بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.



وأضاف المحافظ، أنه من الضروري تقديم عُرس ديمقراطي يشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكل المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.



وأشار إلى أن المحافظة بوعي ومشاركة أبنائها ستكون من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت، مطالبًا بضرورة ان يمثل العُرس الديمقراطي القادم احتفالية في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية، والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة.



وأوضح أن المحافظة شهدت طفره في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية خلال الفترة السابقة، مطالبًا ببذل مزيد من العمل والجهد والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية القادمة من المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.