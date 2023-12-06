الجيش الإسرائيلي يزعم: العثور على واحد من أكبر مخابئ الأسلحة في غزة

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه عثر على مخبأ ضخم للأسلحة، بالقرب من مستشفى ومدرسة، في شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على "المئات من القنابل والقذائف الصاروخية المضادة للدبابات وعشرات من الصواريخ المضادة للدبابات وعشرات من العبوات الناسفة والصواريخ بعيدة المدى وعشرات من القنابل اليدوية والطائرات بدون طيار هناك".

وأضاف أنه "واحد من أكبر مخابئ الأسلحة" التي تم العثور عليها على الإطلاق في قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش أن "البنية التحتية بأكملها للمسلحين تقع بالقرب من المباني السكنية، وسط السكان المدنيين“.

وأضاف "هذا دليل آخر للاستخدام السافر لسكان غزة، كدروع بشرية، من قبل حركة حماس".