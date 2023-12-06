حماس: لدينا خارطة طريق ورؤية متكاملة لإنهاء الاحتلال

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن «قطاع غزة أرض فلسطينية»، مؤكدًا أن «الشعب وحده صاحب القرار بشأن مستقبله».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن «مستقبل غزة مرتبط بمستقبل الأرض والوطن والقضية الفلسطينية».



واستطرد: «لا قوة في الأرض ستفرض علينا شكل الحكم ولا سيناريوهات القطاع في المستقبل، بل سيحدث الأمر من خلال إرادتنا الحرة والديمقراطية وقرارنا الفلسطيني المستقل».



وأشار إلى أن الحركة وضعت خارطة طريق ورؤية متكاملة حول إنهاء الاحتلال، والتعامل مع المسارات السياسية المرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني.



وذكر أن تلك الرؤية مرتبطة بـ4 عناصر، هي: وقف العدوان، وإغاثة شبعنا الفلسطيني، وتبادل المحتجزين والأسرى، والوصول إلى المسار السياسي.



وأوضح أن «المسار السياسي يعني إنهاء الاحتلال على الضفة وغزة، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير والعودة».



وأكمل: «دولة ذات سيادة كاملة بلا مستوطنات، بلا وجود إسرائيلي صهيوني على أراضي الدولة الفلسطينية التي كفلها القانون والقرارات الدولية».