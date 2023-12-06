مراسل الجزيرة يروي تفاصيل الرسالة الأخيرة من والدته قبل استشهادها رفقة أسرته

كشف الصحفي مؤمن الشرافي مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، تفاصيل الرسالة الأخيرة التي تلقاها من والدته التي استشهدت رفقة والده وعدد من أشقائه في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



وقال الشرافي، الذي كان يتحدث من محافظة خان يونس جنوبي القطاع، خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة"، اليوم الأربعاء، إنه تلقّى رسالة صوتية قبل أيام من والدته، عبرت فيها عن اشتياقها له ودعواتها بالسلامة له ولزملائه.



وأضاف أن والدته عبرت في الرسالة، عن أمنيتها أن تلتقيه بعد الحرب، متابعا: "والدتي فارقتني قبل أن تنتهي الحرب ودون أن ألتقيها ودون أن أقبل جبينها في قبلة الوداع، ودون حتى أن نجد جثمانها الطاهر المدفون بين ركام المنزل".



وتابع: "جثمان والدتي في حفرة يبلغ طولها نحو ستة أمتار هي ووالدي وأختي وأخي وزوجتي وأخي الثاني وزوجته وأطفالهم".



واستشهد والد مراسل الجزيرة بغزة مؤمن الشرافي ووالدته وعدد من أشقائه في قصف على مخيم جباليا.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا.