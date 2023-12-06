الصين تنتقد سياسة التصدير للاتحاد الأوروبي قبل القمة في بكين

رفضت الصين سياسة التصدير التي تنتهجها بروكسل، ووصفتها بأنها "غير منطقية" في اليوم السابق لاجتماع قمة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، في بكين اليوم الأربعاء إنه "إذا فرض الجانب الأوروبي قيودا خطيرة على تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، من جانب ويأمل في زيادة الصادرات بشكل كبير إلى الصين، من الجانب الآخر، فإن هذا لا يتماشى بالضرورة مع المنطق".



يأتي هذا التعليق على خلفية العجز التجاري الهائل، لصالح الصين، والذي من المتوقع أن يكون موضوعا رئيسيا في اجتماع الوفد، بقيادة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي، شي جين بينج غدا الخميس.



وقالت فون دير لاين قبل مغادرتها إلى بكين "لن يتسامح الزعماء الأوروبيون، مع مرور الزمن مع اختلال التوازن في علاقات التجارة. لدى الاتحاد الأوروبي أدوات لـ"حماية سوقه لكنه يحبذ حلولا عبر التفاوض".



وطبقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، بلغ إجمالي العجز التجاري مؤخرا حوالي 400 مليار يورو(432 مليار دولار).