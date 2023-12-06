محافظة دمياط توقع بروتوكول تعاون مع شركة المياه لاستكمال الشبكات في امتداد رأس البر

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط يمثلها اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط يمثلها المهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لاستكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة الامتداد العمراني لمدينة راس البر؛ لتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وبناءً على رؤية مشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمستشار القانوني للشركة القابضة، وعدد من قيادات محافظة دمياط.

وأكدت الدكتورة منال عوض، التزام محافظة دمياط بتقديم خدمات مستدامة وتحسين البنية التحتية في المحافظة هذا التعاون يعكس الجهود المشتركة في تحسين الخدمات البيئية وتوفير مياه نقية وصحية من خلال استكمال المرحلة الثانية والثالثة من اعمال استكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الامتداد العمراني لمدينة راس البر.

وقال المهندس ممدوح رسلان إن البروتوكول يعكس رغبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة في التعاون البناء والمثمر مع جميع قطاعات وأجهزة وجهات وهيئات الدولة بمحافظة دمياط بهدف توفير حياة كريمة للمواطن الدمياطي من خلال تعزيز تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.