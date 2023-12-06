قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي محيبيب وبليدا الحدوديتين في جنوب لبنان

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قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أطراف بلدتي "محيبيب" و"بليدا" الحدوديتين في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن تعرض أطراف بلدتي "محيبيب" و"بليدا" لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم.

وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية كانت قد قصفت ليل أمس الثلاثاء أطراف بلدتي "الطيبة" و"ربثلاثين".

ومن جهة أخرى، أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه بعد أن "أضرت" إحدى ضرباته بجنود لبنانيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنود الجيش الإسرائيلي كانوا يعملون "دفاعا عن النفس للقضاء على تهديد وشيك تم تحديده من لبنان داخل منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة لمنظمة حزب الله".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم إخطار الجيش الإسرائيلي بأن جنودا من الجيش اللبناني أصيبوا خلال الغارة. الجيش اللبناني لم يكن هدفا للضربة".

وأضاف: "يعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه للحادث. الحادث قيد المراجعة".

وفي وقت سابق، قال الجيش اللبناني إن أحد جنوده قتل وأصيب ثلاثة آخرون عندما أصابت قذيفة إسرائيلية موقعهم في جنوب لبنان.

وهذه أول حالة وفاة في الجيش منذ بدء الأعمال العدائية على الحدود في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.