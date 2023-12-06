أردوغان: نتنياهو لن يستطيع التملص مما يفعله في غزة

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لن يستطيع التملّص مما يفعله في قطاع غزة"، وأنه "سيحاكم على جرائمه هناك عاجلا أم آجلا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الأربعاء.

وقال أردوغان في تصريحات أدلى به للصحفيين بينما كان على متن طائرة الرئاسة التركية أثناء عودته مساء أمس الثلاثاء، من دولة قطر التي أجرى إليها زيارة رسمية: "هذه الأراضي (غزة) ملك للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر ما سيحدث ومن سيحكمها".

وبخصوص ادعاءات عزم إسرائيل تأسيس منطقة عازلة في غزة، قال أردوغان: "أعتبر مناقشة هذا الأمر قلة احترام لإخوتي الفلسطينيين، فهي خطة ليست للمناقشة".

وفي معرض انتقاده للدعم الغربي لإسرائيل، قال الرئيس التركي: "لولا دعم جميع الدول الغربية لإسرائيل وخاصة الولايات المتحدة، لما كنا نواجه مثل هذا المشهد في منطقتنا حاليا"، مشيرا إلى أن نتنياهو حاليا في وضع يواجه فيه الإفلاس، وقد يرفع علم الإفلاس في أي لحظة.

وبشأن مؤتمر للسلام بين إسرائيل وفلسطين، قال: "نحن في تركيا على استعداد لتولي دور الضامن واستضافة المؤتمر أيضا شريطة توفر إرادة حقيقية للسلام".