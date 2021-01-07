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أعداد جريدة الشروق
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مسئول فلسطيني يبحث مع القنصل البريطاني ملف المصالحة الفلسطينية

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 4:48 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 4:48 م

بحث رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله مع القنصل البريطاني العام فيليب هول ملف المصالحة الفلسطينية والعديد من القضايا المهمة.

 

واستعرض الطرفان -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وتوجهات وموقف القيادة الفلسطينية بعد فوز المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

 

بدوره، أثنى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني على الدور البريطاني في تقديم الدعم للحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار وباء (كورونا)، مؤكداً أهمية التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

 


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