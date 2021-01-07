وزارة الأوقاف الفلسطينية تدين تدنيس المستوطنين مقام النبي موسى

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، تدنيس مجموعة من المستوطنين مقام النبي موسى جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، مشددة على ضرورة المحافظة على الأملاك الوقفية الإسلامية، خاصة في هذه المنطقة النائية.

وطالب وكيل الوزارة حسام أبو الرب -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس- المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بالتراث الإنساني والثقافي بوقف هذه الانتهاكات التي تتواصل على التاريخ والتراث والمقدسات جميعاً سواء في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وليس آخرها مقام ومسجد النبي موسى.

وكان عدد من المستوطنين المسلحين اقتحموا في وقت سابق اليوم مقام النبي موسى والتقطوا صورا للمكان، ونفذوا جولة استفزازية فيه.