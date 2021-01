بيل كلينتون عن اقتحام الكونجرس: ترامب وداعميه وراء ما حدث

عقب الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، على أعمال الشغب التي حدثت في الكونجرس منذ ساعات، قائلًا إن الولايات المتحدة واجهت هجومًا غير مسبوق على مبنى الكابيتول ودستور البلاد.

وأضاف كلينتون، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، صباح اليوم الخميس، أن الهجوم بدأ منذ أربع سنوات من خلال السياسات السامة التي تنشر معلومات مضللة متعمدة، وتزرع عدم الثقة في النظام وتحرض الأمريكيين ضد بعضهم البعض.

ونوه بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وداعميه بما فيهم العديد من أعضاء الكونجرس، هم من وراء ما حدث، لإلغاء نتائج الانتخابات التي خسرها.

وأكد نزاهة عملية الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة استكمال التداول السلمي للسلطة كما نص الدستور الأمريكي.

وشدد على أهمية رفض العنف الذي وقع اليوم، داعيًا الأمريكيين لطي الصفحة واحترام الدستور، والبقاء ملتزمين بحكومة الشعب من قبل الشعب ومن أجل الشعب.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another.