نتنياهو: تطعيم الإسرائيليين أكثر من 16 عاما بلقاح كورونا بنهاية مارس

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن جميع المواطنين الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر يمكنهم توقع الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية شهر مارس.

وأضاف أن توسيع برنامج التطعيم سيكون ممكنا بفضل وصول متوقع لجرعات اللقاح من شركة فايزر يوم الأحد.

وقال إن الخطة ستضمن أن تصبح إسرائيل أول دولة تتخلص من الوباء.

وكجزء من الصفقة، ستتمكن شركة فايزر من جمع البيانات حول مدى فعالية تأثير اللقاح، الذي طورته مع شركة بيونتيك الألمانية.

ويواجه نتنياهو انتخابات قد تكون صعبة في نهاية شهر مارس ، وهي المرة الرابعة التي تتجه فيها إسرائيل إلى صناديق الاقتراع في غضون عامين.