 نتنياهو: تطعيم الإسرائيليين أكثر من 16 عاما بلقاح كورونا بنهاية مارس - بوابة الشروق
الجمعة 8 يناير 2021 12:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو: تطعيم الإسرائيليين أكثر من 16 عاما بلقاح كورونا بنهاية مارس

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 11:52 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن جميع المواطنين الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر يمكنهم توقع الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية شهر مارس.

وأضاف أن توسيع برنامج التطعيم سيكون ممكنا بفضل وصول متوقع لجرعات اللقاح من شركة فايزر يوم الأحد.

وقال إن الخطة ستضمن أن تصبح إسرائيل أول دولة تتخلص من الوباء.

وكجزء من الصفقة، ستتمكن شركة فايزر من جمع البيانات حول مدى فعالية تأثير اللقاح، الذي طورته مع شركة بيونتيك الألمانية.

ويواجه نتنياهو انتخابات قد تكون صعبة في نهاية شهر مارس ، وهي المرة الرابعة التي تتجه فيها إسرائيل إلى صناديق الاقتراع في غضون عامين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك