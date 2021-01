وصف الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، ما حدث في مبنى الكونجرس بالمشهد المفجع والمقزز.

وحسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمكتب الرئاسي لجورج، صباح اليوم الخميس، قال بوش، إن ما حدث في الكونجرس أمر مروع ولا يمكن تصديقه، متابعًا: «هكذا يتم الاعتراض على نتائج الانتخابات في جمهورية الموز»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن التمرد يمكن أن يلحق ضررًا جسيما بسمعة أمريكا، مضيفًا: «في الولايات المتحدة الأمريكية، تقع المسؤولية الأساسية على عاتق كل مواطن وطني يدعم حكم القانون».

Statement by President George W. Bush on Insurrection at the Capitol pic.twitter.com/rF77j0fIBK