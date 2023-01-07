عمرو أديب: رجعنا للفصول البايخة مع نادي الزمالك

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انتقد الإعلامي عمرو أديب، أداء نادي الزمالك في الدوري العام مؤخرا، وذلك بعد التعادل أمام الداخلية والخسارة أمام أسوان.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "رجعنا للدوري المصري واللطايف بتاعته بعد حلاوة المونديال وانضمام رونالدو للنصر لكننا رجعنا للفصول البايخة لنادي الزمالك".

وأضاف أن لاعبي الزمالك قدّموا أداء سيئا جدا في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري، في ظل ما سمّاه التراجع في المستوى بشكل غير طبيعي.

وتابع: "رجعنا كمان للحظ غير الطبيعي للنادي الأهلي والقدرات غير الطبيعية اللي بتظهر فجأة والأهداف اللي بتدخل كإن فيه شِبَّاك جوه النادي".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين هي 20% من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى.

كما قرر إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبدالله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن يتم الإفصاح عنها.