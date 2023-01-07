سيدات يد الأهلي يتعادل مع سبورتنج في بطولة الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مع سبورتنج، اليوم السبت، 21-21، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا، حيث شهدت المباراة ندية كبيرة من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بالتعادل 21-21.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في مباراة أمس الجمعة أمام فريق الترسانة، بنتيجة 31-16، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» فريق الزهور، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات منطقة القاهرة.