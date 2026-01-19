احتجاز مسئولي مصنع في الصين بعدما أسفر انفجار عن مقتل 4 وفقدان 6 آخرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن الشرطة احتجزت المسئولين في مصنع صلب في منطقة منغوليا الداخلية، بعدما أسفر انفجار عن وفاة أربعة أشخاص ونقل 84 آخرين للمستشفى.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى أربعة على مدار اليوم الاثنين، فيما يبحث المنقذون عن المفقودين.

وقالت قناة سي . سي . تي . في. التلفزيونية الرسمية، إن ستة أشخاص آخرين لا يزالوا مفقودين.

وأسفر الانفجار الذي وقع في الثالثة عصرا في شركة "باوجانج يونايتد ستيل" في مدينة باوتو أمس الأحد، عن هزات في المنطقة المحيطة وأرسل سحب هائلة من الدخان الأبيض إلى السماء.

وقال مسئولون في مدينة باوتو، إن خزانا مضغوطا مخصصا لتخزين البخار والمياه ذات الحرارة العالية انفجر في المصنع.

وتعتبر شركة "باوجانج يونايتد ستيل" شركة كبرى مملوكة للدولة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.