روسيا تعلن صد هجوم بطائرة مسيرة على القرم

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن الدفاعات الجوية الروسية صدت مجددا هجوما بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.



وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عما كتبه حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا ميخائيل رازفوجاييف عبر حسابه على تليجرام، أنه جرى إسقاط المركبة الجوية غير المأهولة في وقت مبكر من اليوم السبت، فوق حاجز أمواج بالقرب من سيفاستوبول وهي القاعدة البحرية لأسطول البحر الأسود الروسي.



وكان الميناء هدفا لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية عدة مرات، وكان أحدثها في الرابع من يناير عندما جرى إسقاط طائرتين مسيرتين.



ورغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه من جانب واحد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عطلة عيد الميلاد الأرثوذكسية الذي بدأ أمس الجمعة، تجدد القتال في أوكرانيا.



وكان وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة، الذي كان من المقرر أن يبدأ الظهر بتوقيت موسكو (0900 بتوقيت جرينتش) يوم أمس الجمعة، وهو عطلة عيد الميلاد الأرثوذكسية الروسية، سيصبح أول وقف لإطلاق نار على طول كامل خط الجبهة منذ أن بدأت روسيا الحرب في 24 فبراير العام الماضي.



ورفضت أوكرانيا، وقف إطلاق النار الأرثوذكسي ووصفته بتكتيك مضلل منافق من جانب الغزاة الروس.



ورغم وقف إطلاق النار، كانت أوكرانيا بأكملها في حالة تأهب جوي لنحو ساعتين أمس الجمعة.