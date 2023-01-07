الرجاء يفوز على اتحاد طنجة في الدوري المغربي

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فاز فريق الرجاء على ضيفه اتحاد طنجة 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الحادية عشرة من الدوري المغربي، والتي شهدت أيضا فوز الدفاع الحسني الجديدي على أولمبيك خريبكة 2 / 1.

وسجل أهداف الرجاء حمزة خابا (هدفين) في الدقيقتين 28 و54 وجمال حركاس في الدقيقة 44.

ورفع الرجاء رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد اتحد طنجة عند نقطتين في المركز السادس عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه أولمبيك خريبكة 2 / 1.

وسجل هدفي الدفاع الحسني الجديدي مسعود جوما في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و81 ، فيما سجل هدف أولمبيك خريبكة إسماعيل الحراش في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة طرد توميسانج أوريبوني، لاعب أولمبيك خريبكة في الدقيقة 89.

ورفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أولمبيك خريبكة عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير.