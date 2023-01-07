تقارير برتغالية تكشف سبب تأخر الأهلي في حسم صفقة يعقوبو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم السبت، سبب تأخر النادي الأهلي في حسم صفقة المهاجم الغاني عبد العزيز يعقوبو لاعب ريو أفي البرتغالي، والذي وصل للقاهرة الأسبوع الماضي.

وكان النادي الأهلي قد أتم اتفاقه مع مسؤولي ريو أفي البرتغالي في وقت سابق، على التعاقد مع يعقوبو لمدة 4 سنوات قادمة، ولكن كثرة إصابات اللاعب في الآونة الأخيرة جعلت الجهاز الطبي للأهلي خائفا من التعاقد معه لمدة طويلة.

وفقًا لصحيفة «ريكورد» البرتغالية، فإن مسؤولي النادي الأهلي يسعون بقوة لضم يعقوبو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهور، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 2 ونصف مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن إدارة الفريق البرتغالي ترغب في بيع عقد اللاعب بسبب الأزمة المالية التي يعاني النادي في الفترة الأخيرة، مشيرة أن مصير الصفقة سيتأجل حتى نهاية أجازة عيد الميلاد.

وأتمت صحيفة ريكورد أن المهاجم الغاني يعقوبو مازال متواجدا في مصر، منتظر القرار النهائي سواء بالتعاقد مع الأهلي أو العودة مرة أخرى لناديه البرتغالي.