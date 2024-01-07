شارك نجم مصر العالمي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" للكتاب الذي يقرأه حاليا داخل معسكر منتخب مصر الوطني استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، وهو كتاب «الخروج عن النص.. من جديد» للكاتب الدكتور محمد طه والصادر عن دار الشروق.

وفي السطور التالية تستعرض الشروق أبرز ماورد بكتاب "الخروج عن النص.. من جديد":

تعد نصوص الكتاب مزيج متقن من الأفكار المتدفقة عن علم النفس وزوايا الطب النفسى ومكامن العلاقات الانسانية فى قالب سردى سلس، هو قوام الكتاب الخاص بالدكتور محمد طه.

اجتهادات وتحليلات ورؤى شخصية، مبنية على تجارب حياتية هكذا عرف الدكتور محمد طه أستاذ الطب النفسى بجامعة المنيا كتابه ومؤلفه الثرى الصادر عن دار الشروق، والذى صارح قارئه فى بداية صفحاته بما مفاداه: كل كلمة هنا تحتمل الخطأ والصواب وتخضع للنقد والتفنيد وليس لها أى هدف سوى نشر التوعية النفسية».

* اللغة والمفردات

اعتمد الدكتور محمد طه على استخدام اللغة السهلة والمفردات البسيطة الذى اجتهد فى فهمها واستيعابها وتوصيلها قدر المستطاع بهدف الخروج عن النص السائد فيما يخص علاقتنا الانسانية ونظرتنا للحياة وما يدور بين الانسان وعالمه الداخلى.

استندت حالة التمكن اللغوى والدقة فى عرض الأفكار ووضوح المقاصد إلى رصيد ليس بالقليل للدكتور محمد طه الذى شغل نائب رئيس الجمعية المصرية للعلاج النفسى الجمعى فى السابق كما سبق له وأنجز عددا من الكتب والأبحاث العلمية التى نشرت محليا ودوليا ومنها: علاقات خطرة، وذكر شرقى منقرض، والخروج عن النص.

♦ محتوى ثرى

وضع الدكتور محمد طه مجموعة من الأعمدة القوية والراسخة التى قامت عليها أحدث مؤلفاته والتى تعكس للقارئ بوضوح أبرز مستهدفات المؤلف ورسائله التى يريد تمريرها إلى القارئ والقضايا التى يوليها قدرا كبيرا من العناية والاهتمام والتناول العلمى القائم على منهج نفسى.

«الخوف من الهجر، اختيارتك، العودة إلى الحياة، الأكل والحب، الانتحار» هى كلها عناوين اعتمد عليها الدكتور محمد طه لتشكيل قوام الجزء الأكبر والأحدث من كتابه المنشور حديثا فى العام 2022 ضمن سياق الكتاب الذى كان يضم محتوى أصغر من ذلك وتم نشره لأول مرة فى العام 2016.

حيث اشتمل الجزء الأصلى من الكتاب قبل إضافة 132 فصلا جديدا عليه، على عناوين مثل: «علاقات خطرة، نصف حياة، انت وعالمك الداخلى، سيناريو حياتك، التكرار القهرى، المواقف غير المنتهية، النفس المزيفة».

♦ توظيف العامية

امتاز كتاب «الخروج عن النص.. من جديد» بأنه مكتوب باللغة العامية البسيطة لتوصيل مجموعة من الأفكار التى كان يجب أن يشعر القارئ بسهولة مرورها لعقله وأن يجد فيها السجال الحقيقى الذى يقع بينه وبين الصوت الداخلى فى رأسه دون تكلف أو صعوبة فى الفهم والتلقى.



اعتماد الدكتور محمد طه على العامية كان أشبه بمقاربة مع عنوان الكتاب وهو الخروج عن النص حيث التعبير عن نظريات نفسية وقواعد للعلاقات الإنسانية دون الاضطرار إلى وضعها فى إطار من اللغة الأكاديمية.

ويقول فى مقدمة الطبعة الأولى من كتابه الآتى: «ساعات كتير بنحاول نخرج عن النص بطرق مختلفة وأساليب متعددة.. بس دايما بيكون فيه حاجة ناقصة ونمارسها الأول، الحاجة دى اسمها «الوعى النفسى».

وكانت الفقرات التي اختارها محمد صلاح للنشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":" كانوا عاوزينك تبقى تقليدي، عادي، زيهم، لا تسأل ولا تفكر ولا تحس.. كانوا عاوزينك ما تخاطرش.. وتستسلم.. لكل ما هو زائف وهش وفارغ، كانوا بيغروك بنجاح مألوف.. وسكة معروفة.. وحياة اعتيادية.. والتمن كان تشويهك وتخليك عن فطرتك وانسلاخك من جلدك، فتخرج منك نفس مزيفة متكيفة مع النص المكتوب، متوائمة مع الخطة المعدة مسبقا.. لا تسلك إلا الطريق المرسوم والمرتب والمفصل على مقاسها".