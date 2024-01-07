قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المدينة الأولمبية أحد الصروح الرياضية المتميزة في مصر، والتي أُقيمت على 5 ملايين متر مكعب، مؤكدا أنه جرى الانتهاء منها قبل أي الأزمات والضوائق الاقتصادية العالمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي يتابع الرياضة ويعرف كل لاعب في المنتخب، مؤكدا أن لقائه باللاعبين اتسم بالود والروح الجميلة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي طالب لاعبي المنتخب ببذل قصارى جهدهم، لإسعاد الجماهير المصرية، وحصد اللقب وتقديم صورة جيدة عن الرياضة المصرية، منوها بأن اللاعب الدولي محمد صلاح أكد أن وزارة الرياضة واتحاد الكرة يسعون إلى توفير المناخ اللازم للمنتخب الوطني، للاستعداد الجيد للبطولة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

كما تفقد الرئيس السيسي، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم بإستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي، اطمئن على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.