قرصنة شاشات مطار بيروت وتوجيه رسائل لـ نصر الله بعدم إقحام لبنان في الحرب

الأكثر قراءة
إثيوبيا: سد النهضة في مرحلته النهائية.. واكتمال 94.6% من أعمال البناء
طائر نادر للغاية نصفه أنثى والنصف الآخر ذكر
بعد تدخله لإسعاف شقيقه عماد.. عمرو أديب لباسم يوسف: ليك دين في رقبتي
محلية النواب: قانون الإيجار الجديد يراعي حق الملاك.. ولا يوجد شقة بـ 5 جنيهات!
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
فيديو يظهر شاشات الإعلانات في مطار بيروت تتعرض لقرصنة ونشر عبارات تهاجم #حزب_الله و #إيران #شاهد_سكاي pic.twitter.com/A0v4YBeo7G
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 7, 2024
فيديو يظهر شاشات الإعلانات في مطار بيروت تتعرض لقرصنة ونشر عبارات تهاجم #حزب_الله و #إيران #شاهد_سكاي pic.twitter.com/A0v4YBeo7G
قرصنة شاشات صالة مطار بيروت حيث ظهرت عليها رسائل مرفقة بشعار جنود الرب pic.twitter.com/X9iR4Vn2xQ
— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) January 7, 2024
قرصنة شاشات صالة مطار بيروت حيث ظهرت عليها رسائل مرفقة بشعار جنود الرب pic.twitter.com/X9iR4Vn2xQ