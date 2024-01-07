قرصنة شاشات مطار بيروت وتوجيه رسائل لـ نصر الله بعدم إقحام لبنان في الحرب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بتعرض شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساء اليوم الأحد، إلى قرصنة إلكترونية.



وظهرت على الشاشات رسائل إلى حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، تُطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.





فيديو يظهر شاشات الإعلانات في مطار بيروت تتعرض لقرصنة ونشر عبارات تهاجم #حزب_الله و #إيران #شاهد_سكاي pic.twitter.com/A0v4YBeo7G — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 7, 2024