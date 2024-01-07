 قرصنة شاشات مطار بيروت وتوجيه رسائل لـ نصر الله بعدم إقحام لبنان في الحرب - بوابة الشروق
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قرصنة شاشات مطار بيروت وتوجيه رسائل لـ نصر الله بعدم إقحام لبنان في الحرب

هديل هلال وآية صلاح
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 6:02 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 6:10 م
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بتعرض شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساء اليوم الأحد، إلى قرصنة إلكترونية.

وظهرت على الشاشات رسائل إلى حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، تُطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.


وكتب في على الشاشة: «باسم الرب والشعب، مطار رفيق الحريري مش مطار حزب الله وإيران، يا حسن نصر الله ما راح تلاقي نصير إذا بليت لبنان في حرب تتحمل مسئولياتها وتبعاتها».

وأضافت الرسالة: «يا حزب الله ما راح نحارب نيابة عن حدا، طيرتوا مرفأنا والآن بدكن تطيروا مطارنا بسبب إدخال السلاح، فليتحرر المطار من قبضة الدويلة».

 

 

 

 


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