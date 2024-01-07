منتخب مصر يكتفي بثنائية في تنزانيا قبل المشاركة في كأس الأمم

فاز منتخب مصر على نظيره التنزاني في المباراة الودية التي جمعت بينها، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

افتتح التهديف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 33 من انفراد تام، وجاء الهدف الثاني عن طريق عايشي مانولا حارس مرمى تنزانيا بالخطأ في مرماه.

بدأ روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر المباراة بتشكيل 4-3-3، في حراسة المرمى محمد صبحي، في الدفاع عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح، أما الوسط محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور، وفي الهجوم محمد صلاح - محمود تريزيجيه - مصطفي محمد

فيما جاء تشكيل عادل عمروش المدير الفني لمنتخب تنزانيا، في حراسة المرمى عايشي مانولا، في الدفاع كل من لوساجو موايكيندا - باكاري نوندو - إبراهيم حمد - محمد حسيني، أما في الوسط فيصل سلوم - موداثيري يحيى - حميد ماو، وثلاثي هجومي ساماتا - بين ستاركي – مسوفان

الشوط الأول:

شهدت بداية المباراة سيطرة من لاعبي منتخب مصر، حتى الدقيقة الرابعة، نجح تريزيجيه في تمرير الكرة عرضية، وصلت لصلاح الذي سدد الكرة بقوة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس، في أو محاولات الفراعنة في المباراة.

استمرت سيطرت منتخب مصر، حتى الدقيقة 17 التي شهدت الظهور الأول لمنتخب تنزانيا عن طريق تسديدة قوية من علي سماتا تصدى لها صبحي، وحولها حجازي إلى ركنية.

ظلت الكرة في وسط الملعب في محاولات من منتخب مصر من فك التكتل الدفاعي لمنتخب تنزانيا، حتى الدقيقة 33 مرر النني الكرة في وسط الملعب لصلاح وبدوره لعب الكرة طويلة خلف المدافعين لينفرد تمامًا تريزيجيه بالمرمى ليسدد الكرة في المرمى ليسجل الهدف الأول للفراعنة في اللقاء.

انتعش أداء منتخب مصر حتى شهدت الدقيقة 40 فرصتين، الأولى من تسديد عن طريق محمد صلاح اصطدمت في قدم مدافع تنزانيا لتمر بجوار القائم الأيمن للحارس، ليحصل الفراعنة على ركنية تم تنفيذها وشتتها الدفاع حتى وصلت لمروان عطية على حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية لمسها الحارس وتصطدم في القائم في أخطر فرص الفراعنة قبل نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني:

قبل بداية الشوط الثاني قام روي فيتوريا بالدفع بحمدي فتحي بدلًا من مروان عطية، ومحمد حمدي بدلًا من أحمد فتوح لتحسين الأداء الهجومي لمنتخب مصر.

لم يتغير الوضع كثيرًا في الشوط الثاني واستمرت سيطرة منتخب مصر على مجريات اللقاء ولكن دون خطورة حقيقية.

في الدقيقة 61 قام فيتوريا بالدفع بكل من عمر مرموش وأحمد سيد زيزو، بدلًا من محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور.

واصل صلاح صناعة الفرص المحققة، بعد أن مرر كرة على الجناح الأيمن لمنتخب مصر في الدقيقة 70 لعمر كمال المنطلق الذي انفرد تمامًا بالمرمى ولكنه سدد الكرة عالية لتخرج ضربة مرمى.

حصل منتخب في الدقيقة 71 على ركلة جزاء، بعد عركلة عمر مرموش داخل منطقة الجزاء، تقدم لها محمد صلاح، وسددها بكل قوة ولكن اصطدمت في القائمة ثو في الحارس عايشي مانولا وسكنت الشباك ليتقدم منتخب مصر بهدفين.

استمرت تغييرات فيتوريا مستمرة حيث شهدت الدقيقة 77 نزول محمود عبد المنعم كهربا وعلي جبر، بدلًا من مصطفى محمد، وعمر كمال الذي غادر متأثرًا بالإصابة.

شهدت الدقائق المتبقية بعض الفرص لمنتخب مصر على رأسها تسديدة زيزو تصدى لها الحارس وحولها لركنية في الدقيقة 84، بالإضافة إلى رأسية النني في الدقيقة 90 التي مرت بجوار القائم، حتى أعلن حكم اللقاء عن صافرة النهاية ليفوز منتخب مصر بثنائية دون رد.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعبين على راحة لمدة يوم عقب مواجهة تنزانيا، لزيارة أقاربهم قبل التوجه إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة كلا من: موزمبيق، غانا وكاب فيردي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير، قبل أن يلتقي مع المنتخب الغاني يوم 18، قبل أن يختتم مواجهاته في المجموعة بلقاء كاب فيردي يوم 22.