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وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي نظيرها الإسرائيلي الجديد في القدس

القدس - د ب أ
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 10:33 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 10:33 م

التقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، نظيرها الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس في القدس اليوم الأحد.

وأعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي مساء اليوم أن كاتس وجه الشكر إلى بيربوك للدعم الألماني لإسرائيل والجهود التي تبذلها ألمانيا من أجل إطلاق سراح الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف المكتب أن كاتس شكر بيربوك أيضا على الجهود المبذولة في المنطقة من أجل إبعاد ميليشيات حزب الله عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وشارك في اللقاء أقارب محتجزين في غزة.

ونقل بيان المكتب عن كاتس قوله إنه ناشد بيربوك دعم إسرائيل فيما يتعلق بالدعوى "العبثية" المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، كما أشاد الوزير بالحظر الذي فرضته ألمانيا على أنشطة حركة حماس.

وتابع كاتس وفقا للبيان: "بوصفي ابنا لناجين من الهولوكوست، فإنني أرى أن من المهم بشكل خاص أن تدعمنا ألمانيا وأن تقف إلى جانبنا في كل الجهود التي نقوم بها".

وصرح كاتس بأنه ملزم كوزير للخارجية بالعمل على إطلاق سراح كل المحتجزين، وقال لبيربوك إن "إسرائيل لن تتوقف حتى يعود الجميع إلى منازلهم".

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