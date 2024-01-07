 رابطة العالم الإسلامي تحشد الجهود لتحالف ديني دولي وتطلق «عريضة عاجلة» لإحلال السلام بغزة - بوابة الشروق
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رابطة العالم الإسلامي تحشد الجهود لتحالف ديني دولي وتطلق «عريضة عاجلة» لإحلال السلام بغزة

الرياض - د ب أ
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 10:33 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 10:33 م

أطلقت رابطة العالم الإسلامي اليوم الأحد عريضة عاجلة، دعت فيها الزعماء الدينيين حول العالم إلى اتخاذ موقف موحد، ورفع الصوت عاليا لإحلال السلام، وإنهاء العنف، وإخماد نار الحرب في قطاع غزة، مطالبةً القيادات الدينية والمنظمات الإنسانية بدعمها والإمضاء عليها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قوله: "في مواجهة الأزمة الإنسانية الحالية في غزة، تلتزم رابطة العالم الإسلامي، متعاونة مع شركائها من أتباع الأديان، بمضاعفة الجهود لوقف الحرب، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية، وإحلال السلام العادل والشامل"، ولدينا قناعة كبيرة بأن الزعماء الدينيين يجب أن يشاركوا بشكل أكبر من أجل السلام".

ودعت الرابطة الراغبين في الانضمام لدعم عريضة "السلام من أجل غزة: دعوة لوقف إطلاق النار"، للانضمام إلى رابطة العالم الإسلامي في الدعوة إلى إنهاء العنف، وزيارة موقع [https://bit.ly/3TQnPx0] أو متابعة قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لرابطة العالم الإسلامي للحصول على التحديثات.


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