رئيس البرلمان التركي: مقبلون على مرحلة ما بعد الصهيونية

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الأحد، إن العالم مُقبل على مرحلة جديدة يمكن تسميتها بـ"ما بعد الصهيونية".

جاء ذلك في كلمة له خلال "القمة الدولية الرابعة للثانويات النموذجية لمنظمة التعاون الإسلامي" بإسطنبول، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وانتقد قورتولموش، غياب الوحدة والتضامن بين دول العالم الإسلامي فيما يخص القضية الفلسطينية عموما، والتطورات في قطاع غزة على وجه الخصوص.

وأضاف أن الدول الإسلامية ملزمة بتحقيق الوحدة والتضامن فيما بينها، كشرط أساسي لتحقيق السلام الدائم في القدس أولا، ومن ثم حول العالم.

وأردف: "ماذا تفعل الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي تجاه القضية الفلسطينية؟ أين هي مما يحدث هناك؟"

وشدد قورتولموش، على أنه بالرغم من هذا فإن العالم مقبل على مرحلة جديدة يمكن تسميتها بـ"مرحلة ما بعد الصهيونية".

وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة التي بدأت فعليا تتميز بـ "انتهاء عهد الصهيونية ورميها إلى مزبلة التاريخ، وتنفّس الإنسانية الصعداء".

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم إسرائيل بارتكاب مذبحة في قطاع غزة جراء هجماتها على القطاع وألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل وأعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".

ويتعرض قطاع غزة لهجمات برية وجوية إسرائيل ردا على قيام حماس بعملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر الماضي على الدولة العبرية.