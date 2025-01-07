 هاريس تسافر إلى آسيا والشرق الأوسط وأوروبا في آخر أسبوع لها في المنصب - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يناير 2025 10:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

هاريس تسافر إلى آسيا والشرق الأوسط وأوروبا في آخر أسبوع لها في المنصب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 9:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 9:55 م

تعتزم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اختتام مهام عملها برحلة حول العالم تتوقف خلالها في سنغافورة والبحرين وألمانيا، حسبما قال مكتبها.

وستكون الرحلة، التي من المقرر أن تستمر في الفترة من 13 إلى 17 يناير، فرصة أخيرة لهاريس للتعامل مع التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الأمريكية قبل أن يتولى دونالد ترامب منصبه.

ومن المتوقع أن ينضم دوج إيمهوف الرجل الثاني للولايات المتحدة، زوج هاريس، إليها في جولتها.

وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن خطواتها التالية بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية، إلا أن الرحلة الموسعة تشير إلى أن هاريس قد ترغب في مواصلة لعب دور على المسرح العالمي. وهناك أيضا تكهنات بأن هاريس قد تترشح لمنصب حاكم ولايتها كاليفورنيا.

وقال دين ليبرمان، نائب مستشار الأمن القومي لهاريس، في بيان مكتوب إن "نائبة الرئيس شعرت أنه من المهم أن تقضي بعض أيامها الأخيرة في منصبها في تقديم الشكر واللقاء المباشر مع عناصر القوات الأمريكية المنتشرين في الخارج، وهو الأمر الذي، كما قالت، كان أحد أعظم امتيازاتها كنائبة للرئيس".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك