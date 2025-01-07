هاريس تسافر إلى آسيا والشرق الأوسط وأوروبا في آخر أسبوع لها في المنصب

تعتزم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اختتام مهام عملها برحلة حول العالم تتوقف خلالها في سنغافورة والبحرين وألمانيا، حسبما قال مكتبها.

وستكون الرحلة، التي من المقرر أن تستمر في الفترة من 13 إلى 17 يناير، فرصة أخيرة لهاريس للتعامل مع التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الأمريكية قبل أن يتولى دونالد ترامب منصبه.

ومن المتوقع أن ينضم دوج إيمهوف الرجل الثاني للولايات المتحدة، زوج هاريس، إليها في جولتها.

وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن خطواتها التالية بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية، إلا أن الرحلة الموسعة تشير إلى أن هاريس قد ترغب في مواصلة لعب دور على المسرح العالمي. وهناك أيضا تكهنات بأن هاريس قد تترشح لمنصب حاكم ولايتها كاليفورنيا.

وقال دين ليبرمان، نائب مستشار الأمن القومي لهاريس، في بيان مكتوب إن "نائبة الرئيس شعرت أنه من المهم أن تقضي بعض أيامها الأخيرة في منصبها في تقديم الشكر واللقاء المباشر مع عناصر القوات الأمريكية المنتشرين في الخارج، وهو الأمر الذي، كما قالت، كان أحد أعظم امتيازاتها كنائبة للرئيس".